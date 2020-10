Formel 1: Hamilton steht jetzt auf einer Stufe mit Schumacher

Angewiesen war der 35-jährige dabei allerdings auf die unfreiwillige Mithilfe seines Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas. Rad an Rad rutschten die Piloten mit ihren Silberpfeilen durch die ersten beiden Kurven nach dem Start; hart aber fair setzte sich Poleposition-Mann Bottas vorerst gegen Hamilton durch.

Fahrfehler

Doch in der 13. Runde verbremste sich Bottas; eine Kurve später zog Hamilton vorbei und setzte sich ab; kurz darauf musste Bottas sein Auto mit einem Defekt am Hybridsystem abstellen. „Ich habe keine Ahnung, was mit dem Motor los war, ich hatte einfach keine Power mehr“, sagte Bottas. „Bis dahin war das Rennen spaßig.“

Durch den Ausfall des Finnen machte Hamilton auch einen großen Schritt in Richtung WM-Titel. 69 Punkte liegt er bereits vor Bottas, sechs Rennen sind nur noch zu fahren.

Spannend wurde der Grand Prix in der Schlussphase. Da musste Lando Norris seinen McLaren abstellen, das Safety-Car kam heraus, das Feld schob sich noch einmal zusammen. Doch Hamilton blieb auch nach dem Re-Start souverän.