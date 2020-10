Formel 1: Schlechtwetter bremst Mick Schumacher

So einen Auflauf gab es an einem Freitag beim Team von Alfa Romeo noch nie. Horden von Kameraleuten, Fotografen, Journalisten umringten Mick Schumacher auf seinem Weg in die Box. Der zweite Alfa-Romeo-Fahrer, Kimi Räikkönen, immerhin Weltmeister 2007, konnte hingegen völlig alleine zu seinem Arbeitsplatz spazieren.

Um 11 Uhr hätte Mick Schumacher auf dem Nürburgring seine ersten Runden in einem Formel-1-Auto während eines Rennwochenendes drehen sollen. Doch das Wetter spielte nicht mit. Bei niedrigen Temperaturen in der Eifel regnete es. Problematischer war aber der Nebel - die Rettungshubschrauber hätten die umliegenden Spitäler im Notfall nicht anfliegen können.

Der 21-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher musste vorerst in der Box warten.