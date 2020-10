Mick Schumacher in der Formel 1: „Es ist der größte Schritt“

Mick Schumacher hat Respekt – und das zu Recht. Am Freitag wird der Sohn von Michael Schumacher zum ersten Mal im Rahmen eines Rennwochenendes ein Formel-1-Auto fahren. Vor dem Grand Prix in der Eifel am Sonntag (14.10) wird er mit dem Alfa Romeo ein paar Runden auf dem Nürburgring drehen. Er wird im ersten Training an der Reihe sein (11.00/live n-tv). Es ist ein sportlicher Meilenstein in der Entwicklung des 21-jährigen Deutschen.