Fliegende Oldtimer in Zeltweg: Motorsport in der dritten Dimension

Es sind zwar noch etwas mehr als drei Wochen bis zur Airpower in Zeltweg, doch Raimund Riedmann kann seine Begeisterung dafür schon jetzt vermitteln. Der Tiroler ist der Chefpilot der Flying Bulls. Die Gruppe an Piloten und Technikern ist verantwortlich für eine Flotte an historischen Flugzeugen, die nicht nur im Museum stehen, sondern bei Flugshows für Staunen bei den Zuschauern sorgen. Wie auch am 6. und 7. September in Zeltweg, der größten Flugshow Europas (RBTV, ServusTV).

Riedmann, der in seinem Job als Pilot der Business-Jets auch Konzern-Mitarbeiter von Red Bull zu Terminen oder Sportler zu Events bringt, freut sich: „Wir sind im Sommer fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs. Das spielt sich eigentlich in ganz Europa ab.“ Heuer war er mit seinem Team schon in Polen, Slowenien, Kroatien, Frankreich und Rumänien. „Das Schönste ist natürlich, wenn wir das in Österreich machen können“, sagt Riedmann.