Mit NBA-Rekordler LeBron James finden die LA Lakers in die Erfolgsspur

LeBron James hat das erste Spiel nach seinem Punkterekord in der besten Basketball-Liga der Welt mit den Los Angeles Lakers gewonnen. Nach zuletzt drei Partien Pause wegen Problemen an seinem Fu├č - alle drei Spiele hatten die Lakers verloren - kam der NBA-Superstar beim 120:102 gegen die New Orleans Pelicans am Mittwochabend (Ortszeit) auf 21 Z├Ąhler und steht in seiner Karriere bei nun insgesamt 38.411 Punkten. Bester Werfer war Anthony Davis mit 28 Punkten.

Die Lakers spielten in der f├╝r die Play-off-Hoffnungen wichtigen Begegnung erstmals mit der vermeintlichen Bestbesetzung seit der Verpflichtung zahlreicher neuer Spieler zum Ende der Transferperiode.