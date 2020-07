Mit Joint im Mund: Mike Tyson unterschrieb Show-Kampf-Vertrag

Die Anzeichen für ein Show-Comeback des früheren Box-Schwergewichtsweltmeisters Mike Tyson hatten sich zuletzt verdichtet, nun bestätigte es "Iron Mike" selbst. Zweifel an seiner Rückkehr in den Ring nach 15 Jahren Pause wischte er mit deftigen Sprüchen beiseite. Um den Sport geht es den Machern des Spektakels wohl eher nicht.

"Ganz einfach, weil ich es kann", tönte Tyson, als er für vom Promi-Sender TMZ im Auto zugeschaltet zum Grund für seinen Showkampf gegen Roy Jones Jr. befragt wurde. "Nur, weil man 54 ist, heißt das nicht, dass man eine neue Karriere starten muss und das Leben komplett vorbei ist."

Am 12. September steigen die beiden Veteranen wohl in Kalifornien für acht Runden in den Ring und wollen der Welt beweisen, dass sie es noch immer drauf haben. Bei der Vertragsunterzeichnung per Videokonferenz rauchte Tyson angeblich einen Joint.