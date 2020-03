Mister Daviscup: Der Tennis-Dauerbrenner Jürgen Melzer

Für Melzer war eine Teilnahme immer „Ehrensache. Ich habe auch gespielt, als ich in den Top 10 war“, sagt die ehemalige Nummer acht der Welt mit einem kleinen Seitenhieb Richtung Dominic Thiem, der das Training in Indian Wells der Halle in Premstätten vorzog. „Zu meinen besten Zeiten haben die Topspieler fast alle noch im Daviscup gespielt.“

Melzer fehlte nur, wenn er verletzt war. „Ich bin so erzogen worden, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, für sein Land zu spielen.“ Dass die Bilanz mit 36 Siegen bei 41 Niederlagen negativ ist, liegt vor allem an den starken Gegnern über einen langen Zeitraum, Österreich hielt jahrelang den Klassenerhalt in der Weltgruppe.