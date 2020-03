Der Daviscup ist zu Gast in Graz (und das Virus spielt mit)

Das Virus

Natürlich ist das Corona-Virus auch in Premstätten in aller Munde. Auch, wenn Zuschauer, die husten, nicht umgehend in Quarantäne gesperrt werden. Für eine Risikominimierung sorgen die Veranstalter, die Agentur e/motion und der Österreichische Tennisverband (ÖTV). „Es ist sicher ein Unterschied zu einer Messe, wo die Leute ständig durch die Räume gehen. So stehen Desinfektionsmittel bereit“, sagt Organisator Herwig Straka von e/motion. „Es wird auch der direkte Kontakt der Fans mit den Spielern verhindert, weil wir freilich auch die Profis schützen müssen, damit sie nach dem Daviscup nicht in Graz bleiben müssen“, sagt ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda. Sollte es in der Nacht noch in der Grazer Gegend zu Ausbrüchen kommen, ist kurzfristig ein Spiel unter Ausschluss kaum umsetzbar.