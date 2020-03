Daviscup-Duell gegen Uruguay: Bei einem Sieg wartet viel Geld

Der Countdwon läuft in der Daviscup-Halle Premstätten, wo die österreichische Filzkugel-Auswahl zum insgesamt dritten Mal aufschlagen wird. Gegen Uruguay geht es am 6. und 7. März im Play-off um die Qualifikation für das Weltgruppen-Finalturnier in Madrid, an dem sich im November 18 Nationen um den Daviscup-Titel matchen werden.

Gespielt wird auf Hardcourt, die Tribünen bieten Platz für 5.000 Zuschauer. Am ersten Tag stehen ab 15 Uhr zwei Singles im Best-of-Three-Modus auf dem Programm, am Samstag wird um 13 Uhr mit dem Doppel gestartet, danach sind zwei weitere Einzel vorgesehen. Die Kapitäne, Stefan Koubek und Enrique Perez-Cassarino, dürfen je fünf Spieler nominieren. Servus TV überträgt jeweils die ersten Partien live im Fernsehen, die anschließenden können bei ServusTV gestreamt werden.

Uruguay trainierte erstmals am Samstag in der Halle. „Es ist ausreichend Zeit, dass wir uns gut vorbereiten. Ausreden werden wir nicht haben.“ Vom ATP-Ranking her sieht Perez-Cassarino die Österreicher in der Favoritenrolle. „Aber im Daviscup sind Überraschungen häufig. Ich hoffe, dass an diesem Wochenende eine passiert.“ Aushängeschild ist Pablo Cuevas, ein Sandplatz-Spezialist, der als 60. der Weltrangliste der am besten klassierte Spieler am Start ist. „Er kennt den Daviscup sehr gut, ist mit 34 Jahren erfahren. Das könnte ein Vorteil für uns sein", so Perez-Cassarino.

Stefan Koubek nominierte Dennis Novak (ATP-85), Sebastian Ofner (ATP-162), Jurij Rodionov (ATP-168), Oliver Marach (ATP-Doppel 23) und Daviscup-Rekordmann Jürgen Melzer (ATP-Doppel 35), der bei seiner 38. Einberufung zum 78. Einsatz für Österreich kommen wird. Lucas Miedler (ATP-233) ist als Sparringpartner vor Ort.