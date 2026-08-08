Die Sportwelt nimmt Abschied von einem Grandseigneur

Vor genau 60 Jahren berichtete Michael Kuhn aus Chile vom einzigen ÖSV-Sieg bei der bis heute einzigen Ski-WM auf der südlichen Halbkugel. Als im August 1966 der später nach einer OP zum Vater, Opa, Dancing-Star und (ob seiner Kinderkurse) als Skischulleiter beliebt gewordene Kärntner Erik Schinegger Bestzeit erzielt hatte. In der Abfahrt der ... Frauen. Kuhn war auch bei Sommer- und Winterspielen und damit beim Olympia-Ausschluss 1972 von Karl Schranz in Sapporo sowie bei der Fußball-WM ’78 in Doppelfunktion für den ORF und die Kronen-Zeitung in Argentinien dabei. Wo er just Cordoba (3:2 gegen Deutschland) versäumte , weil ihn der ORF für das Parallelspiel Italien – Niederlande eingeteilt hatte.

Schmunzelnd erzählte Kuhn auch die Geschichte, wie die FIFA 1978 WM-Spielern eine Kolumnisten-Rolle bei Medien verbieten hatte wollen und er vorm Abflug nach Südamerika von Hans Krankl angerufen worden war mit den Worten „Macht nix, Michl, dann schreib i halt unter an Pseudonym.“ Seine letzten Weltcupskirennen für den ORF kommentierte Kuhn im Sommer 1988 in Australien, seine letzte Fußballübertragung 1991. Seine letzten Zeilen für die Krone verfasste er 2006 – als Chefredakteur. 20 Jahre später sprachen ihn Heurigen-Gäst’ immer noch respektvoll fragend an: „San sie net der berühmte Herr Kuhn?“

Bei so einem nachmittäglichen Heurigen-Senioren-Treff hörte Kuhn heuer im Frühsommer aufmerksam zu, als der ehemalige Langzeit-ÖFB-General Alfred Ludwig schilderte, wie verlässlich, höflich und hilfsbereit bei der Heim-EM 2008 ein gewisser Gianni Infantino als UEFA-Generalsekretär noch gewesen sei. Auch er, nein nicht der Infantino, sondern Ludwig, galt als Erfindung Kuhns. Hatte der doch den um flotte Sprüch’ nie verlegenen Turn- und Englischlehrer Ludwig als Reporter eingeschult und ihn Anfang 1980 dem Fußballbund empfohlen. Die wichtigsten Sportbosse hörten auf Kuhn. Auch die Reporter-Konkurrenz bewunderte ihn. Und das nicht nur, weil er (obwohl seit Geburt etwas gehandicapt) mit einer Hand rascher Berichte in den Laptop tippte als unsereiner mit zwei.