Legende des Sportjournalismus: Michael Kuhn ist gestorben
Michael Kuhn ist gestorben. Er galt als Koryphäe der Sportjournalisten Österreichs und war bei zwei der größten Medien des Landes jahrzehntelang aktiv. Er wurde 88 Jahre alt.
Kuhn war unter anderem durch seine Tätigkeit beim ORF als Kommentator von Fußballspielen und Skirennen bekannt geworden. Von 1965 bis 1993 war er als Moderator und Live-Kommentator beim Österreichischen Rundfunk.
Außerdem war der (vor allem) Ski- und Fußball-Experte aus Wien seit 1959 bei der Kronen Zeitung tätig. Er schrieb dort bis 2006 im Sport-Teil, war Sport-Ressortleiter und zwischenzeitlich auch Chefredakteur. Die Trennung 2006 erfolgte nicht ohne Nebengeräusche.
Seine Frau Helga Kuhn war lange ebenfalls bei der Zeitung beschäftigt. Ihre Horoskope soll Michael Kuhn aber stets verschmäht haben. Kuhn war außerdem Vater einer Tochter.
Michael Kuhn wurde als ausgewiesener Kenner des österreichischen und internationalen Sports geschätzt und galt als kollegial und beliebt. Der Wiener hat Generationen von Sportjournalisten geprägt, seine Stimme war Zuschauern vor allem in den 70er, 80er und 90er Jahren bestens bekannt. Er schrieb mehrere Bücher und war 1997 bis 2014 Präsident und später Ehrenpräsident der „Sports Media Austria“, dem Verband österreichischer Sportjournalisten. Kuhn war Träger des Ehrentitels Professor, bekam auch mehrere staatliche Auszeichnungen.
2019 wurde er von der internationalen Sportjournalistenvereinigung AIPS für sein Lebenswerk geehrt. Er erhielt dabei vom Publikum in Lausanne minutenlange Standing Ovations.
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