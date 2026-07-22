Legende des Sportjournalismus: Michael Kuhn ist gestorben

Michael Kuhn ist gestorben. Er galt als Koryphäe der Sportjournalisten Österreichs und war bei zwei der größten Medien des Landes jahrzehntelang aktiv. Er wurde 88 Jahre alt. Kuhn war unter anderem durch seine Tätigkeit beim ORF als Kommentator von Fußballspielen und Skirennen bekannt geworden. Von 1965 bis 1993 war er als Moderator und Live-Kommentator beim Österreichischen Rundfunk.

Außerdem war der (vor allem) Ski- und Fußball-Experte aus Wien seit 1959 bei der Kronen Zeitung tätig. Er schrieb dort bis 2006 im Sport-Teil, war Sport-Ressortleiter und zwischenzeitlich auch Chefredakteur. Die Trennung 2006 erfolgte nicht ohne Nebengeräusche. Seine Frau Helga Kuhn war lange ebenfalls bei der Zeitung beschäftigt. Ihre Horoskope soll Michael Kuhn aber stets verschmäht haben. Kuhn war außerdem Vater einer Tochter.