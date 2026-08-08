Spannendes Finish: Gall holt Gesamtsieg bei der Burgos-Rundfahrt

Felix Gall hat eine ideale Generalprobe für die Vuelta a Espana hingelegt. Der Osttiroler gewann mit knappem Vorsprung die Burgos-Rundfahrt, der 28-Jährige verteidigte am Samstag seine Führung auf der Schlussetappe zu den Lagunas de Neila erfolgreich. Der Gesamtsieg bei der fünftägigen Tour in Nordspanien ist für Gall der erste auf zweithöchster UCI-ProSeries-Ebene, sein davor einziger bei einem Etappenrennen gelang ihm 2019 bei der Istrian Spring Trophy.

Gall belegte in Nordspanien auf dem letzten Abschnitt nach einem Schlagabtausch im Schlussanstieg drei Sekunden hinter dem Italiener Giulio Pellizzari (Red Bull) und dem Schotten Oscar Onley (Netcompany) Rang drei. Im Gesamtklassement behauptete der Decathlon-Kapitän fünf Sekunden Vorsprung auf Onley bzw. zwölf auf den Italiener Giulio Ciccone (Lidl). „Wie vermutet, war es ein schwieriger letzter Tag mit einem heftigen Anstieg am Ende - so etwas findest du nur in Spanien“, berichtet Gall. Am Donnerstag hatte der österreichische Kletterspezialist seinen ersten Sieg seit dem Triumph auf der Königsetappe der Tour de France 2023 gefeiert. Insgesamt hält er nach der erfolgreichen Burgos-Woche bei vier Profisiegen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/Santi Otero

Starkes Jahr für Gall Im heurigen Mai fuhr Gall mit fünf zweiten Etappenplätzen und auch Gesamtrang zwei hinter Jonas Vingegaard bereits einen herausragenden Giro d'Italia. Daran knüpfte er bei seinem Wiedereinstieg ins Renngeschehen - in Abwesenheit der großen Stars - nahtlos an. Nun kann der Wahl-Salzburger mit viel Selbstvertrauen in Richtung der in zwei Wochen beginnenden Vuelta blicken. Abgesehen von Überflieger Tadej Pogacar muss er bei der letzten Grand-Tour des Jahres keinen Konkurrenten fürchten.