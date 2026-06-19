Riesenempfang in Osttirol: Giro-Held Felix Gall in der Heimat gefeiert

Der Osttiroler Felix Gall ist am Freitag in seiner Heimat für seinen beim Giro d'Italia errungenen zweiten Gesamtrang gefeiert worden. Für den heimischen Radstar ging es beim "Giro del Gall" begleitet von rund 600 Radlern - darunter der zweifache Snowboard-Olympiasieger Benjamin Karl - vom Lienzer Hauptplatz mit dem Rad einige Kilometer zum Sportplatz von Nußdorf-Debant, wo er von den Fans erwartet wurde und ein für ganz Österreich gültiges Golf-Jahresabonnement erhielt.