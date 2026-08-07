6 Sekunden Vorsprung: Felix Gall greift nach dem Rundfahrt-Sieg

Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Remco Evenepoel, Primoz Roglic – es sind durch die Bank die Topstars des Radsports, die sich bei der Burgos-Rundfahrt in die Siegerliste eintragen konnten. Jetzt schickt sich ein Österreicher an, das legendäre Maillot Morado, das lilafarbene Trikot des Gesamtführenden, ins Ziel zu bringen. Felix Gall nimmt die heutige Schlussetappe als Leader in Angriff. Der Osttiroler hatte am Donnerstag mit seinem Solosieg auf der Königsetappe die Führung übernommen und behauptete auch am vorletzten Tag den ersten Rang.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / Santi Otero Felix Gall gewann am Donnerstag solo die Königsetappe der Rundfahrt und übernahm die Führung

6 Sekunden Vorsprung Die Etappe von Palazuelos de Muñó nach Briviesca stellte den Österreicher und sein Decathlon-Team aber vor keine großen Probleme, die Konkurrenten um den Gesamtsieg schienen allesamt die Kräfte für den Schlusstag zu schonen. Das Teilstück von Caleruega nach Lagunas de Neila ist zwar nur 137 Kilometer lang, auf die Radstars warten allerdings zahlreiche anspruchsvolle Anstiege.

Felix Gall nimmt einen minimalen Vorsprung von sechs Sekunden mit in die letzte Etappe. Die Top 5 im Gesamtklassement sind nur durch eine halbe Minute getrennt. Trotzdem ist der Osttiroler nach seinen bisherigen Auftritten der Topfavorit auf den Gesamtsieg.