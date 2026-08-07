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Sport

6 Sekunden Vorsprung: Felix Gall greift nach dem Rundfahrt-Sieg

Der Osttiroler Felix Gall verteidigte bei der Burgos-Rundfahrt das Lila Trikot und geht als Führender in die letzte Etappe.
Christoph Geiler
07.08.2026, 18:28

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Vuelta a Burgos 2026

Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Remco Evenepoel, Primoz Roglic – es sind durch die Bank die Topstars des Radsports, die sich bei der Burgos-Rundfahrt in die Siegerliste eintragen konnten. Jetzt schickt sich ein Österreicher an, das legendäre Maillot Morado, das lilafarbene Trikot des Gesamtführenden, ins Ziel zu bringen.

Felix Gall nimmt die heutige Schlussetappe als Leader in Angriff. Der Osttiroler hatte am Donnerstag mit seinem Solosieg auf der Königsetappe die Führung übernommen und behauptete auch am vorletzten Tag den ersten Rang.

Vuelta a Burgos 2026

Felix Gall gewann am Donnerstag solo die Königsetappe der Rundfahrt und übernahm die Führung

6 Sekunden Vorsprung

Die Etappe von Palazuelos de Muñó nach Briviesca stellte den Österreicher und sein Decathlon-Team aber vor keine großen Probleme, die Konkurrenten um den Gesamtsieg schienen allesamt die Kräfte für den Schlusstag zu schonen. 

Das Teilstück von Caleruega nach Lagunas de Neila ist zwar nur 137 Kilometer lang, auf die Radstars warten allerdings zahlreiche anspruchsvolle Anstiege.

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Felix Gall nimmt einen minimalen Vorsprung von sechs Sekunden mit in die letzte Etappe. Die Top 5 im Gesamtklassement sind nur durch eine halbe Minute getrennt. Trotzdem ist der Osttiroler nach seinen bisherigen Auftritten der Topfavorit auf den Gesamtsieg.

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Im Feld ist Gall der beste Kletterer, wie er nicht zuletzt am Donnerstag eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Für den Osttiroler ist die Burgos-Rundfahrt der letzte Härtetest vor der Vuelta (22. 8. bis 13. 9.), wo er wie schon beim Giro (2.) einen Podestplatz anpeilt. 

Radsport
kurier.at, cg  | 

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