Seltener Etappensieg: Radstar Gall stürmt zur Gesamtführung

Radprofi Felix Gall hat am Donnerstag die dritte Etappe der Burgos-Rundfahrt gewonnen und die Gesamtführung übernommen. Der Osttiroler setzte sich nach 178 km von Merindad de Montija zum Balneario de Corconte (178 km) elf Sekunden vor den Italienern Giulio Ciccone (Lidl) und Giulio Pellizzari (Red Bull) sowie dem bisherigen Spitzenreiter Oscar Onley (Netcompany) durch. Der Decathlon-Kapitän feierte seinen ersten Sieg seit dem Königsetappenerfolg bei der Tour de France 2023.

Heuer war Gall unter anderem bei mehreren Etappen des Giro d'Italia als Zweiter knapp an seinem insgesamt dritten Profi-Sieg dran gewesen. Bei der Rundfahrt der zweithöchsten ProSeries-Kategorie in Nordspanien klappte es nun endlich. Der Kletterspezialist setzte sich im letzten langen Anstieg zum Puerto del Escudo von allen Rivalen ab und verteidigte seinen Vorsprung in der kurzen Abfahrt bis ins Ziel. „Ich gewinne nicht sehr oft, es ist erst mein dritter Profisieg. Ich hoffe, dass ich das Führungstrikot behalten kann, weil das das Ziel ist, aber zuallererst bin ich einfach nur glücklich über den Sieg“, sagte Gall.