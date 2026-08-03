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Sport

Pogačar startet bei der Vuelta: Es wartet ein Duell mit Felix Gall

Nach seinem fünften Tour-de-France-Sieg gibt Tadej Pogačar grünes Licht für die Vuelta a España. Zu seinen Herausforderern wird auch Felix Gall zählen, der zuletzt beim Giro Zweiter wurde.
03.08.2026, 11:40

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Pogacar jubelte auf der vierten Etappe.

Rad-Superstar Tadej Pogacar hat kurz nach dem fünften Tour-de-France-Sieg nun auch grünes Licht für die Vuelta a Espana gegeben. 

Die am 22. August beginnende Spanien-Rundfahrt ist eines der wenigen großen Rennen, die der Slowene aus dem Team UAE Emirates noch nicht gewonnen hat.

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2019 zu Beginn seiner Profilaufbahn war er beim bisher einzigen Start Dritter geworden. Zu Pogacars Herausforderern bei der in dessen Wahlheimat Monaco beginnenden Tour wird Felix Gall zählen. 

Pogacar hatte sich die Teilnahme bisher offengelassen, strebt nun aber doch das erst von drei Fahrern geschaffte Double aus Tour und Vuelta in einem Kalenderjahr an. 

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Zuletzt schaffte es Chris Froome 2017, die beiden aufeinanderfolgenden Dreiwochen-Rundfahrten zu gewinnen, davor nur Bernard Hinault 1978 und Jacques Anquetil 1963. 

Bei der Tour war Pogacar mit fünf Etappensiegen wieder einmal unantastbar gewesen.

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Agenturen, mafa  | 

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