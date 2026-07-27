„Unantastbar, unerbittlich“: Die Sportwelt verneigt sich vor Tadej Pogacar

Pressestimmen zum Tour-de-France-Triumph von Tadej Pogacar: Frankreich „L'Equipe“: „Monumental. Mathieu van der Poel gewinnt eine Schlussetappe, die eines Monuments würdig ist. Tadej Pogacar stellt den Rekord von fünf Tour-de-France-Siegen ein.“ „Le Parisien“: „Er ist in den Olymp des Radsports aufgestiegen. Tadej Pogacar - ein fünfter Stern katapultiert ihn in die Galaxie der Tour-de-France-Giganten.“ „Le Figaro“: „Unantastbar, unerbittlich, unbeugsam: Tadej Pogacar geht mit seinem fünften Sieg in die Legende der Tour de France ein.“

Slowenien "Delo": "Pogacars gelber Thron ist unangreifbar. Der slowenische Champion feierte auf den Champs-Elysees seinen historischen fünften und überzeugendsten Sieg." "Radiotelevizija Slovenija": "Die Superlative sind längst erschöpft, beziehungsweise es fällt schwer, erneut eine angemessene Hymne auf den besten Radfahrer der Welt zu verfassen." Italien "Gazzetta dello Sport": "Pogacar zum fünften Mal zum König gekrönt. Tadej Pogacar hat seinen Legendenstatus zementiert. Er sichert sich seinen fünften Tour-de-France-Titel. Damit reiht er sich in den Kreis der ganz Großen des Radsports ein - an der Seite von Legenden wie Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain." "Tuttosport": "Pogacar V - Paris krönt den Kaiser. Pogacar wird zur Legende und gewinnt seine fünfte Tour de France." "Corriere dello Sport: "Pogacar wird zur Legende: Fünfter Tour-de-France-Triumph, doch van der Poel gewinnt die Schlussetappe." "Corriere della Sera": "Was bis vor zwei Jahren bloß die (ehrlich gesagt etwas eintönige) Pariser Ehrenrunde der Tour de France war, entwickelte sich an diesem Sonntag zur großartigsten Etappe der Grande Boucle 2026 - der letzten. Zu verdanken ist dies zwei herausragenden Fahrern: dem fünfmaligen Sieger Tadej Pogacar und dem genialen Mathieu van der Poel."