„Unantastbar, unerbittlich“: Die Sportwelt verneigt sich vor Tadej Pogacar
Pressestimmen zum Tour-de-France-Triumph von Tadej Pogacar:
Frankreich
„L'Equipe“: „Monumental. Mathieu van der Poel gewinnt eine Schlussetappe, die eines Monuments würdig ist. Tadej Pogacar stellt den Rekord von fünf Tour-de-France-Siegen ein.“
„Le Parisien“: „Er ist in den Olymp des Radsports aufgestiegen. Tadej Pogacar - ein fünfter Stern katapultiert ihn in die Galaxie der Tour-de-France-Giganten.“
„Le Figaro“: „Unantastbar, unerbittlich, unbeugsam: Tadej Pogacar geht mit seinem fünften Sieg in die Legende der Tour de France ein.“
Slowenien
"Delo": "Pogacars gelber Thron ist unangreifbar. Der slowenische Champion feierte auf den Champs-Elysees seinen historischen fünften und überzeugendsten Sieg."
"Radiotelevizija Slovenija": "Die Superlative sind längst erschöpft, beziehungsweise es fällt schwer, erneut eine angemessene Hymne auf den besten Radfahrer der Welt zu verfassen."
Italien
"Gazzetta dello Sport": "Pogacar zum fünften Mal zum König gekrönt. Tadej Pogacar hat seinen Legendenstatus zementiert. Er sichert sich seinen fünften Tour-de-France-Titel. Damit reiht er sich in den Kreis der ganz Großen des Radsports ein - an der Seite von Legenden wie Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault und Miguel Indurain."
"Tuttosport": "Pogacar V - Paris krönt den Kaiser. Pogacar wird zur Legende und gewinnt seine fünfte Tour de France."
"Corriere dello Sport: "Pogacar wird zur Legende: Fünfter Tour-de-France-Triumph, doch van der Poel gewinnt die Schlussetappe."
"Corriere della Sera": "Was bis vor zwei Jahren bloß die (ehrlich gesagt etwas eintönige) Pariser Ehrenrunde der Tour de France war, entwickelte sich an diesem Sonntag zur großartigsten Etappe der Grande Boucle 2026 - der letzten. Zu verdanken ist dies zwei herausragenden Fahrern: dem fünfmaligen Sieger Tadej Pogacar und dem genialen Mathieu van der Poel."
Spanien
„AS“: „Pogacar ist eine Legende (...) Pogacar gibt sich nicht mit einem einfachen Sieg zufrieden; er will ihn mit Stil gewinnen und Geschichte schreiben. Am Sonntag schrieb er mit seinem fünften Tour-de-France-Sieg ein weiteres glorreiches Kapitel und sicherte sich damit einen Platz unter den legendären Champions.“
„Marca“: „Mit 27 Jahren reiht er sich in den Kreis von Anquetil, Merckx, Hinault und Indurain ein – fünf Tour-Siege, die bisher wie eine Schwelle wirkten, die nur den absoluten Legenden vorbehalten war. Doch Pogacar erreicht dieses Ziel nicht, als hätte er eine Etappe abgeschlossen, sondern eher wie jemand, der gerade erst warmgelaufen ist.“
Großbritannien
„Guardian“: „Der unermüdliche Tadej Pogacar gewinnt seine fünfte Tour de France und egalisiert den Rekord. (...) Doch sein unaufhaltsamer Erfolg ist nicht ohne Vorbehalte zu sehen. Es wäre naiv, einen fünffachen Tour-Sieger zu feiern, ohne den Kontext zu verstehen. Zweifellos ist Pogacar ein Phänomen, doch sein Umfeld ist mit Altlasten aus weniger erfreulichen Zeiten belastet.“
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