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Sport

Pogacar verhalf seinem Teamkollegen del Toro auf das Tour-Podest

Der Tour-Dominator begnügte sich am Samstag mit Rang vier und half Isaac del Toro dabei, vor dem Schlusstag den dritten Rang abzusichern.
25.07.2026, 17:14

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Pogacar half del Toro auf Rang 3

Tadej Pogacar rauschte flankiert von Zehntausenden Fans in den Radsport-Sehnsuchtsort und rollte feiernd gemeinsam mit seinem Teamkollegen Isaac del Toro über den Zielstrich. Bei der zweiten Radsport-Party der diesjährigen Tour de France hinauf in den Kultort triumphierte der Star zwar nicht zum zweiten Mal nacheinander in Alpe d'Huez, doch der fünfte Gesamtsieg bei der Frankreich-Rundfahrt ist dem 27-Jährigen kaum noch zu nehmen. Am Sonntag endet die Tour in Paris. 

Nach seinem eindrucksvollen Rekord-Sieg am Vortag wollte der Slowene bei der Königsetappe, die dieses Mal von der anderen Seite und mit deutlich weniger Fans am Streckenrand hinauf nach Alpe d'Huez führte, dem Ecuadorianer Richard Carapaz nichts entgegensetzen. Der 33-Jährige feierte seinen zweiten Etappenerfolg bei der diesjährigen Tour - seinen dritten insgesamt.

Pogacar führt klar in Gesamtwertung

Auf der vorletzten Etappe gewann Carapaz vor dem Belgier Remco Evenepoel und dem US-Amerikaner Sepp Kuss. Pogacar wurde Vierter.

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Richard Carapaz feierte den Etappensieg

Richard Carapaz  feierte den Etappensieg

In der Gesamtwertung steht Pogacar mit einem Abstand von 6:26 Minuten vor dem erneut stark auftrumpfenden Zweitplatzierten Evenepoel vom deutschen Red-Bull-Team. Pogacar half seinem Teamkollegen del Toro aus Mexiko (+9:42 Minuten) zu einem Stockerlplatz bei der Tour.

Kuss Pechvogel des Tages

Kurz vor der Zieleinfahrt wurde Kuss zum Pechvogel der Etappe. Der Teamkollege des während dieser Tour ausgeschiedenen Mitfavoriten Jonas Vingegaard stürzte erst einmal. Und dann noch ein zweites Mal bei einer Abfahrt.

Kuss hatte zwei Schreckmomente

Kuss hatte zwei Schreckmomente

Dank eines vor dem Abhang schützenden Fangnetzes wurde der US-Amerikaner noch vor schwerwiegenden Folgen geschützt. Zu dem Zeitpunkt war der Profi auf dem Weg zum Etappensieg, doch er wurde während seines Sturzes noch von Carapaz überholt.

Königsetappe mit 5.600 Höhenmetern

Die zweite Etappe hinauf in den Radsport-Kultort hatte es in sich. Bei der Etappe mit etwa 5.600 Höhenmetern - den meisten Höhenmetern bei dieser Tour - standen drei Anstiege der höchsten Kategorie an. Darunter die Kletterpartie zum Alpen-Giganten Col du Galibier, dem Dach der Tour mit einer durchschnittlichen Steigung von fast sieben Prozent auf 17,7 Kilometern. Oben auf dem Gipfel war Carapaz Erster und sicherte sich wichtige Punkte für die Bergwertung.

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Währenddessen machte der Star Pogacar höchstselbst Tempoarbeit, um die Distanz von etwa viereinhalb Minuten zur Fluchtgruppe um Carapaz zu verkürzen. Am Vortag hatte er noch den Geschwindigkeitsrekord von Marco Pantani in Alpe d'Huez pulverisiert.

Ende der Rundfahrt am Sonntag

Am Sonntag endet die 113. Frankreich-Rundfahrt in der französischen Hauptstadt. Allerdings anders als geplant: Wegen der schweren Waldbrände im Südwesten des Landes und der benötigten Rettungskräfte wird die letzte Etappe deutlich verkürzt und komplett in die Hauptstadt verlagert.

Statt 133 Kilometern stehen nur noch 89 an. Die Profis rollen in Paris los statt im Vorort Thoiry. Zwei zusätzliche Runden rund um die Champs-Élysées werden eingebaut, teilten die Veranstalter mit. Die drei Überquerungen des Montmartre-Hügels bleiben bestehen.

Tour de France
Agenturen, peka  | 

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