Tour de France: Pogacar gewinnt das Spektakel in Alpe d’Huez

Das Beste kommt zum Schluss. Zwei Mal in Serie müssen die 163 verbliebenen Fahrer der Tour de France am Freitag und Samstag nach Alpe d’Huez klettern. Während heute auf einem anderen Weg in den Wintersportort geradelt wird, ging es gestern über die legendären 21 Haarnadelkurven ins Ziel auf 1.850 Metern Höhe. Jede einzelne Serpentine trägt den Namen eines Siegers, im Dutch Corner in Kurve sieben ist eine Stimmung, wie sonst nur in einem Fußballstadion.

Tadej Pogacar zeigte einmal mehr, dass er kaum zu schlagen ist. Der Slowene attackierte auf den letzten Kilometern und holte sich erstmals den Sieg auf der prestigeträchtigsten Etappe. In der Gesamtwertung scheint ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen zu sein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Gonzalo Fuentes Marco Haller stürzte schwer, blieb aber unverletzt.