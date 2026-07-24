Virus-Angst bei der Tour de France? „Bei uns hat niemand Scheißerei“

Vor der wichtigen 19. Etappe in den Alpen mit Bergankunft in Alpe d'Huez am Freitag verdichten sich die Hinweise auf einen Virus, der das Fahrerfeld bei der Tour de France ausdünnt. „Wie ein Hund gelitten“ hat etwa der Brite Adam Yates auf der 17. Etappe. Doch der 33-jährige Helfer von Tour-Dominator Tadej Pogacar blieb im Rennen. „Yates hat eine Gastritis oder sowas, ich glaube nicht, dass es ansteckend ist“, sagte Pogacar bei Eurosport. „Er wurde vom Team separiert und bekommt Room Service. Aber es ist wahrscheinlicher, sich von irgendeinem der tausenden Fans entlang der Strecke eine Krankheit einzufangen, die uns beim Anfeuern anspucken, als innerhalb der Team-Bubble.“

Auf der 18. Etappe am Donnerstag verloren drei Fahrer von Pogacars UAE-Team schon früh den Anschluss. „Ja, wir leiden“, bestätigte UAE-Sportdirektor Joxean Fernandez, ohne Details zu verraten. „Jedes Problem hat eine Lösung, wir gehen weiter voran.“ Auffällig war allerdings, dass Pogacar erstmals seit vier Jahren wieder eine schwarze Rennhose zum Gelben Trikot trug. Sollte sich Pogacar einen Magen-Darm-Virus einfangen, wäre sein fünfter Tour-Sieg vor den letzten beiden schweren Bergetappen am Ende doch noch gefährdet.