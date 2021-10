Mehrkampf-Gold für Angelina Melnikowa bei der Kunstturn-WM

Historischer Erfolg für Marlies Männersdorfer

Freudige Gesichter gab es auch in der österreichischen Delegation: Marlies Männersdorfer, die sich als 24. und Letzte für die Entscheidung qualifiziert, absolvierte ihre Küren an Boden, Sprung und Stufenbarren ausgezeichnet. Zwischenzeitlich lag die 24-jährige Wahlvorarlbergerin sogar an der 17. Stelle. Zum Abschluss am Schwebebalken passierte ihr dann allerdings bei der Pirouette derselbe Fehler samt Sturz wie in der Qualifikation. Das bedeutete schließlich den 22. Endrang.

„Ich konnte das Finale sehr genießen“, betonte Männersdorfer. „Es war einfach unglaublich, mit den Top-Turnerinnen der Welt gemeinsam auf der Bühne zu stehen und dazuzugehören. Dass ich mich verbessern konnte, freut mich umso mehr. Es war einfach unbeschreiblich und hat mir große Lust auf mehr gemacht. Ich danke allen, die mich auf diesem Weg unterstützen, ich hätte es ohne sie nicht so weit geschafft.“

Männersdorfer erreichte im Finale 48,595 Punkte, also knapp weniger als in der Qualifikation (48,798). Nichtsdestotrotz gelang der Staatsmeisterin die bessere Platzierung, da ihre direkte Konkurrenz in der Entscheidung ebenfalls patzte. Männersdorfers 22. Platz ist das zweitbeste österreichische Turnerinnen-WM-Mehrkampfergebnis nach der Bronzemedaille von Gertrude Kolar 1951 (damals noch ohne separates Finale ausgetragen).

Zufrieden war auch Nationaltrainer Daymon Jones: „Es ist etwas ganz Besonderes, dass sich Marlies nicht nur als erste Österreicherin für ein WM-Finale qualifiziert hat, sondern in diesem sogar zwei Plätze nach oben klettern konnte. Das war das Tüpfelchen auf dem i. Wir haben hier in Japan das deutliche Statement hinterlassen, dass Österreichs Turnerinnen weiter aufsteigen und wir hart daran arbeiten, in den Weltranglisten vielleicht sogar bis ganz nach oben zu kommen. Die WM 2021 war dafür der Startschuss“, sagte der Amerikaner.