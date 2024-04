Einfach stark: Golf-Star Straka beim Masters auf Tuchfühlung zu den Top Ten

Das Wetter soll sich am Wochenende bessern. "Heute hat es sich noch ein bisserl schwieriger gespielt. Der Wind war den ganzen Tag lang noch stärker. Die Grüns werden jetzt schon ein bisschen härter und ich glaube, am Wochenende werden sie schon ziemlich hart sein", glaubte Straka. "Ich habe hier noch nie mit gutem Wetter gespielt, es war immer entweder kalt, Regen, windig. Also ich freue mich schon aufs Wochenende", sprach der Wiener die gute Vorhersage an.

Straka schlägt als letzter deutschsprachiger Spieler im Feld am Samstag um 19.15 Uhr MESZ mit dem Engländer Matt Fitzpatrick ab. Der Wiener hat jedenfalls gute Chancen auf eine Topplatzierung, jedenfalls seine beste beim Masters bisher (zuvor 30. und 46.).