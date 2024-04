Hole in One von Sepp Straka

Er hat es wieder getan: Straka schafft erneut Hole in One in Augusta

Ein Hole in One ist etwas Außergewöhnliches. Dass es dem Wiener Sepp Straka nun ein zweites Mal innerhalb eines Jahres am selben Ort gelingt, wohl eine Sensation.

Auch heuer wieder beginnt die offizielle Masters-Week in Augusta mit dem traditionellen Par 3 Contest - wie im Vorjahr schüttelte Straka dabei gleich wieder ein Hole in One aus dem Ärmel, womit er sich am Ende nur Rickie Fowler (USA) geschlagen geben musste.

Gleich fünf Hole in Ones gab es an diesem denkwürdigen Tag – nur einmal waren bisher noch mehr er erzielt worden. Eines davon auch vom einzigen Österreicher im Feld, nachdem Sepp Straka am 5. Loch sein Eisen perfekt berechnete und den Ball direkt lochte. Am Ende wurde der 30-Jährige mit einem Gesamtscore von -3 nur von Fowler besiegt, hatte letztlich zwei Schläge Rückstand. Das Masters selbst wird Straka am Donnerstag um 15:36 MESZ gemeinsam mit Phil Mickelson und Tony Finau (beide USA) in Angriff nehmen.