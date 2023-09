Macron: "Bei Olympia 2024 kann es keine russischen Flaggen geben"

Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im kommenden Jahr sollen laut dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron keine russischen Flaggen wehen. "Natürlich kann es während der Pariser Spiele keine russischen Fahnen geben", sagt Macron der französischen Sportzeitung L'Equipe (Donnerstag-Ausgabe). "Ich denke, in dieser Frage gibt es einen Konsens, weil Russland als Land nicht willkommen ist in einer Zeit, in der es Kriegsverbrechen verübt und Kinder deportiert."

