IOC-Chef kritisiert Ukraine: "Sportler werden für Krieg bestraft"

Bach verwies darauf, dass Ukrainer weiterhin in bestimmten Sportarten wie Radsport und Tennis starten, obwohl Russen dabei sind, es ihnen in anderen Sportarten wie Fechten oder Schwimmen aber untersagt sei. "Die ganze Welt sehnt sich danach, dass ukrainische Athleten in olympischen Wettbewerben glänzen", versicherte Bach.