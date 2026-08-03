Freiwasser-Schwimmer Luca Karl vor EM: „Das Schlimmste ist hinterherzutreten“

Als Kind hatte Luca Karl Angst vor dem Wasser. Eine ungewöhnliche Vorgeschichte für einen Schwimmer, der heute zu den Weltbesten zählt – noch dazu in jener Disziplin, in der das Wasser selten ruhig und die Konkurrenz nicht immer zimperlich ist: dem Freiwasser.

Bei seinem ersten Schwimmkurs in Salzburg hatte Karl „ein paar Startschwierigkeiten“, wie er es heute schmunzelnd nennt. Inzwischen bereitet ihm weniger das nasse Element selbst Schwierigkeiten als vielmehr seine Konkurrenten darin. Denn im Freiwasser fehlen jene Leinen, die im Becken gleichsam Bahnen wie Grenzen ziehen. Alle suchen dieselbe günstige Linie, Arme und Beine geraten aneinander, manche Athleten helfen absichtlich nach. Karl kennt die „Kandidaten“, die gerne ziehen, drängen oder den Weg versperren. Eine Revanche wäre dennoch die schlechteste Antwort. „Das Schlimmste, was man machen kann, ist nachzuschwimmen und hinterherzutreten“, so Karl. Denn wer sich revanchiert, verliert Zeit und Fokus. „Man muss seine Emotionen gut im Griff haben.“

Karl der Fünfte Bei der WM in Singapur 2025 gelang ihm das besser als fast allen anderen. Gleich bei seinem ersten WM-Start über die zehn Kilometer belegte der 24-Jährige Rang fünf. Seither weiß Karl: „Ich gehöre dazu und bin nicht nur dabei.“ Lange kannte er Granden des Sports wie Florian Wellbrock und Gregorio Paltrinieri nur aus dem Fernsehen. Nun steht Karl neben seinen früheren Vorbildern am Start und wechselt mit ihnen ein paar Worte. Aus Idolen sind Konkurrenten geworden. „Davon träumt jeder, der mit dem Schwimmen anfängt.“

Der Weg dorthin begann ohne großen, übergeordneten Plan. Weil Karl im Becken bereits die langen Strecken schwamm, versuchte er sich irgendwann auch außerhalb der abgesteckten Bahnen. „Wenn es nichts ist, ist es nichts“, dachte er sich. Es war etwas. Tour de Seine Karl gefällt, dass im Freiwasser kein Rennen dem anderen gleicht. Der Start am Strand, wechselnde Strecken, Strömung und Wetter: „Urlaubsgefühl würde ich es nicht nennen“, sagt er, „aber es hat etwas Befreiendes“. Was Karl daran gefällt, macht die Rennen zugleich schwer planbar. Über zehn Kilometer muss er seine Kräfte einteilen. Das taktische Kalkül erinnert an die Tour de France: Karl sucht eine geeignete Gruppe und nutzt den Sog der Vordermänner wie Radprofis den Windschatten. Eine Grundstrategie gibt es zwar, doch die Unwägbarkeiten des Rennens verlangen fortwährende Anpassung. Karl muss „intuitiv und spontan“ reagieren.

Wann die Österreicher Wellen schlagen Luca Karl steigt am Dienstag im Freiwasser über zehn Kilometer in die EM ein, am Mittwoch folgen fünf Kilometer, am Freitag das neue Knockout-Format über drei Kilometer.

steigt am Dienstag im Freiwasser über zehn Kilometer in die EM ein, am Mittwoch folgen fünf Kilometer, am Freitag das neue Knockout-Format über drei Kilometer. Aber nicht nur Karl hat dieser Tage in Paris zu tun: Für Anton Knoll und Dariush Lotfi geht es am Dienstag im Synchron-Finale vom 10-Meter-Turm um Medaillen. Tags darauf, am Mittwoch, springen Lotfi und Nico Schaller im Einzel vom 3-Meter-Brett, ehe Knoll und Lotfi das Programm am Donnerstag mit dem Einzel vom Turm beschließen.

geht es am Dienstag im Synchron-Finale vom 10-Meter-Turm um Medaillen. Tags darauf, am Mittwoch, springen Lotfi und im Einzel vom 3-Meter-Brett, ehe Knoll und Lotfi das Programm am Donnerstag mit dem Einzel vom Turm beschließen. Dann wird es für einige Tage still um den OSV in Paris, ehe am 10. August die Beckenschwimmer übernehmen. Bei den Damen gehen dann Iris Julia Berger und Marlene Kahler an den Start, bei den Herren unter anderem Simon Bucher , Martin Espernberger und der erst 18-jährige Christian Giefing , dazu Luca Karl noch einmal über 800 und 1500 Meter Freistil.

übernehmen. Bei den Damen gehen dann Iris und an den Start, bei den Herren unter anderem , und der erst 18-jährige , dazu Luca Karl noch einmal über 800 und 1500 Meter Freistil. Am 15. und 16. August gibt es dann eine EM-Premiere für den heimischen Schwimmsport: Mit Janina Falk, Andreas Ernhofer und Andreas Onea starten erstmals österreichische Para-Athleten.