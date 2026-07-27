Startschuss: 23 Österreicher springen ins EM-Becken
Mit einem 23-köpfigen Aufgebot, bestehend aus vier Frauen und 19 Männern, reist der Österreichische Schwimmverband zur Europameisterschaft nach Paris. Am Montag verabschiedete der Verband sein Team bei der Abschlusspressekonferenz im Vienna City Beach Club. Der erste Teil der Mannschaft fliegt bereits diese Woche nach Frankreich, die Schwimmer folgen kommende Woche.
Neu ist heuer die Öffnung der EM für Para-Schwimmer. Österreich schickt mit Janina Falk, Andreas Ernhofer und Andreas Onea drei Para-Athleten ins Rennen, alle über 50 und 100 Meter Freistil.
Nach der erfolgreichen EM in Belgrad vor zwei Jahren übte sich OSV-Präsident Arno Pajek in Zurückhaltung: Mit den russischen und belarussischen Athleten ist das internationale Feld wieder voller geworden, „die Zeiten ändern sich, es wird nicht leichter“. Zuversicht schöpft er dagegen aus dem eigenen Nachwuchs, der zuletzt bei der Junioren-EM in München aufhorchen ließ.
Wer wann ins Wasser geht
Los geht es am 31. Juli mit dem Wasserspringen, wo Dariush Lotfi, Anton Knoll und Nico Schaller für den OSV starten. Vom 4. bis 8. August folgt Open Water in der Seine mit Luca Karl über 10, 5 und 3 Kilometer. Den Abschluss bildet vom 10. bis 16. August das Beckenschwimmen mit dem Gros des Teams, darunter Simon Bucher, Martin Espernberger und dem erst 18-jährigen Christian Giefing, dazu die Staffeln und am 15. und 16. August die Para-Bewerbe.
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