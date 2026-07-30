Österreichs Wasserspringer sind bereit für den nächsten Höhenflug

Österreichs Wasserspringer eröffnen die Schwimm-EM in Paris mit großen Ambitionen. Die kleine Medaillenserie der vergangenen Jahre soll halten: 2024 holten Anton Knoll und Dariush Lotfi EM-Gold im 10-m-Synchronbewerb, im Vorjahr jubelte Knoll vom Turm über Bronze.

„Ich habe nicht vor, mit dieser Serie aufzuhören“, sagt der 21-Jährige vor den Wettkämpfen. Trotz Knieproblemen in der Vorbereitung sieht er sich für seine beiden Turm-Bewerbe in guter Form.