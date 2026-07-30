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Sport

Österreichs Wasserspringer sind bereit für den nächsten Höhenflug

Knoll, Lotfi und Schaller haben bei der EM in Paris einiges vor. Die Wasserspringer starten mit unterschiedlichen Vorzeichen in die Titelkämpfe.
Maximilian Fally
30.07.2026, 14:55

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Österreichs Wasserspringer eröffnen die Schwimm-EM in Paris mit großen Ambitionen. Die kleine Medaillenserie der vergangenen Jahre soll halten: 2024 holten Anton Knoll und Dariush Lotfi EM-Gold im 10-m-Synchronbewerb, im Vorjahr jubelte Knoll vom Turm über Bronze. 

„Ich habe nicht vor, mit dieser Serie aufzuhören“, sagt der 21-Jährige vor den Wettkämpfen. Trotz Knieproblemen in der Vorbereitung sieht er sich für seine beiden Turm-Bewerbe in guter Form.

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Lotfi ist in Paris in gleich vier Bewerben gemeldet und will gemeinsam mit Knoll erneut um Edelmetall kämpfen. Die Konkurrenz ist allerdings größer geworden, auch russische und belarussische Athleten sind wieder startberechtigt.

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Für Nikolaj Schaller steht hingegen vor allem die Rückkehr im Mittelpunkt: Nach einer Bandscheibenverletzung und langer Leidenszeit feiert der 25-Jährige sein Comeback auf großer Bühne und fühlt sich körperlich stärker denn je.

Die Wasserspringer-Bewerbe beginnen am Samstag mit dem 1-m-Brett der Männer. Knoll und Lotfi greifen am Sonntag im 10-m-Synchronbewerb ein, ehe die Einzelentscheidungen vom Turm folgen.

Agenturen, kurier.at  | 

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