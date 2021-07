Liu Jia und Polcanova im Einzel-Achtelfinale ausgeschieden

Polcanova enttäuscht

Polcanova haderte damit, dass die durchwegs engen Satzentscheidungen gegen sie und an die Weltranglisten-Zehnte gegangen sind. "Es waren immer zwei, drei Punkte, die den Satz entschieden haben. Das hat mich schon ein bisschen geärgert, dass sie diese kleinen Punkte besser gespielt hat als ich", sagte die 26-Jährige. "Daran sehe ich auch, dass mir das Training fehlt. Im Tischtennis ist es das Entscheidende, dass man den Gegner gut liest. Mir fehlt da einfach noch die Praxis."

Österreichs klare Nummer eins hatte nach Operationen an der Hüfte und am Knie erst im Mai wieder zu trainieren begonnen. "Daher bin ich schon ein bisschen stolz, denn ich habe trotzdem gut gespielt." Besonders hob sie den 4:0-Sieg am Vortag gegen die unangenehm zu spielende Inderin Manika Batra hervor. Vor dem am Sonntag beginnenden Teambewerb werde sie nun noch ein paar Physiotherapie-Einheiten absolvieren. Dann geht es im Achtelfinale gegen Titelverteidiger und -favorit China.

Im Einzel der Männer hat es am Dienstag zwei prominente Spieler erwischt. Im Achtelfinale schied Rekord-Europameister Timo Boll aus, der Deutsche unterlag dem Südkoreaner Jeong Youngsik 1:4. Schon in Runde drei war für Mattias Falck Endstation. Der schwedische Vize-Weltmeister wurde von Omar Assar mit 4:3 in die Schranken gewiesen.