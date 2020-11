Dadic trainiert auf Teneriffa: "Die härteste Zeit im Jahr"

Mehrkämpferin Ivona Dadic absolviert seit Samstag ein vierwöchiges Trainingslager auf Teneriffa. Dort will Österreichs Sportlerin des Jahres die Grundlagen für die Olympia-Saison legen. "Die Trainingsqualität bei 28 Grad ist einfach mit der zuhause nicht zu vergleichen", sagte Dadic in einer Aussendung. "Für mich ist das die härteste Zeit im Jahr. Die Umfänge sind hoch und parallel dazu steigt die Intensität in einen Bereich, der einen ständig an die Grenzen bringt."

Die Leichtathletin hat bis kurz vor Weihnachten harte Trainingseinheiten vor sich. Nach einer Regeneration will sich die Oberösterreicherin ab Anfang Jänner im Süden zwei Wochen lang auf die Hallensaison vorbereiten. Da hat Dadic einige nationale Starts und als ersten Höhepunkt des Jahres die Hallen-EM in Torun (Polen) mit dem Fünfkampf am 5. März geplant.