Doppelte Premiere: Thiem und Dadic erstmals Sportler des Jahres

Favoriten-Sieg

Bei den Herren war der Sieg von Dominic Thiem zu erwarten. Der 27-Jährige hatte eine 25 Jahre andauernde Tennis-Durststrecke beendet und als erst zweiter Österreicher nach Thomas Muster ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Allerdings nicht in Paris, wo er zuvor bereits drei Mal im Endspiel gestanden war und wo man es ob seiner Qualitäten auf Sand vor ein zwei Jahren noch am ehesten vermutet hätte. Thiem gewann die US-Open in New York auf Hartplatz und demonstrierte damit eindrucksvoll, dass er längst kein reiner Sandplatz-Spezialist mehr ist, sondern ein kompletter Tennis-Spieler von Weltformat, was auch der dritte Platz in der Weltrangliste belegt.