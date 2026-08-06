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Sport

Aufatmen vor EM: Weißhaidinger rechtzeitig fit für Birmingham

Die letzten Zweifel sind ausgeräumt: Österreichs Diskuswurf-Star ist nach Rückenproblemen konkurrenzfähig.
06.08.2026, 13:53

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Lukas Weißhaidinger hält seinen Diskus

Lukas Weißhaidinger wird die Montag beginnende Leichtathletik-EM in Birmingham in Angriff nehmen. Nach dem in der Vorwoche erlittenen Hexenschuss bestand der Diskuswurf-Vizeeuropameister einen Fitness-Test in der Südstadt.

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„Birmingham kann kommen. Ich fühle mich konkurrenzfähig, meine Kraft- und Schnelligkeitswerte sind top, das Wurftraining war vielversprechend. Ich bin richtig erleichtert, dass ich mich jetzt wieder im Grenzbereich bewegen kann“, sagte der Oberösterreicher.

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Zehn Tage lang plagte ihn die Muskelverhärtung im oberen Rücken, am Mittwoch absolvierte der ÖLV-Rekordhalter ein intensives Wurftraining, Donnerstag ging es zum Bankdrücken in die Kraftkammer - 200 Kilogramm wurden aufgelegt. Der Abflug nach Birmingham steht am Samstag auf dem Programm, die Qualifikation ist für Dienstag angesetzt.

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„Lukas hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist bereit und kann angreifen“, sagte Trainer Gregor Högler.

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Agenturen, JM  | 

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