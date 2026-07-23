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Sport

Keine Titelverteidigung: Babypause für Victoria Hudson

Die 29-jährige Speerwerferin erwartet ein Kind und wird bei der Europameisterschaft nicht antreten. Ein Karriereende ist aber kein Thema.
23.07.2026, 11:28

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Victoria Hudson bei einem Pressegespräch

Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson zieht ihren Start bei den Österreichischen Leichtathletik-Staatsmeisterschaften am kommenden Wochenende in Innsbruck (25./26. Juli) zurück. Auch die EM-Titelverteidigung Mitte August in Birmingham (10. bis 16. August) fällt flach. Der Grund für den „doppelten“ Startverzicht ist ein zutiefst positiver: Die 29-jährige Niederösterreicherin ist schwanger. Der Nachwuchs wird Anfang 2027 erwartet.

Los Angeles 2028 bleibt das Ziel

„Ich freue mich auf mein privates Glück, werde das Training natürlich entsprechend anpassen. Wettkämpfe sind heuer keine mehr geplant“, sagte Hudson. Gleichzeitig stellt sie aber auch klar: „Ich denke noch nicht an Rücktritt. Ich will meine sportliche Karriere nach der Babypause fortsetzen. Ja, Los Angeles 2028 bleibt für mich weiter ein großes Karriereziel.“

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