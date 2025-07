Speerwerferin Hudson: „Es hat sich leicht und geschmeidig angefühlt“

Deshalb brauchen Speerwerferinnen einen starken Rumpf?

Ich brauche nicht nur Oberkörperkraft. Wir haben sehr viel an der Beinkraft gearbeitet. Ich habe das im Wettkampf genau gemerkt, dass die Beine im Abwurf ganz anders drinnen stehen. Dadurch kann ich den Druck viel besser überleiten, der Rumpf hält das zusammen und oben federt es den Speer raus. Nach dem Wettkampf geht es mir jetzt total gut, weil alles gesund und stabil ist.

Manche Konkurrentinnen haben 20 bis 25 Kilogramm mehr als Sie? Werfen die mit einer anderen Technik?

Auf jeden Fall. Eine schwere, große Athletin wird nie so schnell anlaufen können. Die Hebel sind anders, die Physik wirkt anders. Die sehr Großen werfen tendenziell schon mehr aus dem Arm, weil es koordinativ und technisch sehr schwer ist, mit so langen Hebeln umzugehen.

Der Wurf in Maribor war ein Wurf zur WM nach Tokio. Sind sie im September nun Favoritin?

Wahrscheinlich. Ja, ich führe die Weltrangliste an. Aber ich möchte auf diese Frage eigentlich keine Antwort geben. Ich bin vor Olympia in Paris auch in dieser Rolle gewesen – und es hat mir nichts gebracht, es ist nicht gelaufen. Ich rede gerne darüber, warum etwas geklappt hat, oder warum nicht. Aber im Vorfeld eine Prognose abgeben, darauf habe ich keine Lust. Ich muss in Tokio auch erst die Quali überstehen. Wenn ich dort in den drei Versuchen einen Blödsinn zusammenwerfe, ist es vorbei. Ich weiß aber, wie weit ich werfen kann, wenn alles passt.