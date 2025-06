Wurf in neue Dimensionen: Speerwurf-Rekord für Victoria Hudson

Victoria Hudson stellte mit Jahresweltbestleistung einen neuen österreichischen Rekord im Speerwurf auf. Die Niederösterreicherin warf am Samstag bei der Team-Europameisterschaft der 2. Division in Maribor 67,76 Meter und übertraf ihre bisherige Bestmarke aus dem Mai des vergangenen Jahres (66,06 m) gleich um 1,7 m. Die Europameisterin ist damit aktuell die weltweite Nummer eins in diesem Jahr, sie übertraf die Weite der Serbin Adriana Vilagos (67,22 m).