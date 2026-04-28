Leichtathletik: Beim Meeting im Juli soll ein Weltrekord fallen

Eisenstadt wird am 1. Juli erneut zum Zentrum der Leichtathletik: Die „Raiffeisen Austrian Open“ gehen in ihre siebente Auflage und bringen internationale sowie nationale Weltklasseathletinnen und -athleten in die Leichtathletik-Arena. Neuerliches Ziel ist, das Niveau der größten in Europa stattfindenden Leichtathletik-Meetings in Berlin und Madrid zu erreichen.

Dazu braucht es natürlich eine passende Infrastruktur. Landesrat Heinrich Dorner und Bürgermeister Thomas Steiner betonten, dass eine Anlage wie jene in Eisenstadt die Grundlage für ein Meeting dieser Größenordnung bilde. Durch kontinuierliche Investitionen hat sich die Arena zu einem Standort entwickelt, der sowohl für den Spitzensport als auch für den Nachwuchs genutzt wird. Beim „Raiffeisen Austrian Open“ gibt es Bewerbe in den klassischen Disziplinen wie 100-, 200- und 800-Meter, Stabhochsprung sowie Speer- und Diskuswurf.

Zu Fuß mit 19 km/h

Ergänzt wird das Programm durch neue Formate: Erstmals steht der Bewerb „1 Meile Gehen“ auf dem Plan, bei dem ein Weltrekordversuch vorgesehen ist. Bis zu 19 Kilometer pro Stunde sind die Frauen dabei rund sechs Minuten lang unterwegs, beschrieb Meeting-Director Rolf Meixner bei der Präsentation des Programms. Beim heurigen Meeting wird auch der burgenländische Nachwuchs gezielt mit einem 60-Meter-Lauf eingebunden.