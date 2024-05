Großer Wurf in Eisenstadt: Fabel-Rekord von Leichtathletin Hudson

Bei ihrem Comeback in Eisenstadt meldete sich Victoria Hudson am Mittwoch eindrucksvoll zurück: Mit einem neuen österreichischen Rekord , der auch international für Furore sorgt.

Es war bis jetzt eine schwierige Saison für Victoria Hudson . Hartnäckige Rückenprobleme zwangen die österreichische Speerwerferin zuletzt immer wieder in die Knie, in den vergangenen Wochen musste die 27-Jährige leiser treten und ihr Antreten bei einigen Meetings absagen.

Hudson schleuderte in Eisenstadt den Speer auf 66,06 Meter und drang damit in eine neue Dimension vor. Die HSZ-Sportlerin verbesserte ihre eigene Bestmarke um fast eineinhalb Meter und zählt nun - quasi mit einem Wurf - plötzlich zu den Mitfavoritinnen bei den Olympischen Sommerspielen in Paris.

Die Weite von 66,06 Meter hätte bei den vergangenen Sommerspielen in Tokio zum Gewinn der Silbermedaille gereicht, im Jahresranking 2024 liegt Hudson hinter der Kolumbianerin Ruiz Hurtado (66,70 Meter) auf dem zweiten Platz.