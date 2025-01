Hürdenlauf der anderen Art für Beate Taylor im Leichtathletik-Verband

Beate Taylor wurde 1988 als Beate Schrott in St. Pölten geboren. Sie ist mehrfache österreichische Meisterin im Hürdensprint und gewann bei der Europameisterschaft 2012 in Helsinki Bronze. Im selben Jahr feierte sie auch ihren größten Erfolg, als sie bei den Olympischen Spielen in London bis in den Finallauf kam. 2019 schloss sie ihr Medizinstudium ab. 2021 heiratete sie den US-Leichtathleten Christian Taylor.

Christian Taylor wurde 1990 in Long Island/New York geboren. Er ist einer der weltweit erfolgreichsten Leichtathleten der jüngeren Vergangenheit. 2012 und 2016 holte er olympisches Gold im Dreisprung. Zudem ist er vierfacher Weltmeister und fünffacher Finalsieger der Diamond League. 2019 beendete er sein Bachelor-Studium im Sportmanagement an der Uni Florida.