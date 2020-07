Zitterpartie für den Überflieger

Die Zuschauer in der O2-Arena in Prag hielten den Atem an. Renaud Lavillenie - Franzose, 28 Jahre alt und der dominierende Stabhochspringer der Gegenwart - versuchte sich in der Qualifikation an der Anfangshöhe 5,70 Meter. Es war sein dritter und damit letzter Versuch. Renaud Lavillenie hat aber gute Nerven, auch in solchen Situationen. Er meisterte die Hürde zwar spät, dann aber mehr als souverän. Fast 30 Zentimeter lagen zwischen der Sprunglatte und seinem Körper.

Nun greift er bei der Hallen-EM nach seinem vierten Titelgewinn in Serie. Der Franzose ist solche Höhenflüge mittlerweile gewohnt. Vor sechs Jahren begann die Ära Lavillenies, in der Folge eilte er von Sieg zu Sieg. Niederlagen sind die absolute Ausnahme und vom 28-Jährigen auch nicht gerne gesehen. In seinem Sport, dem Stabhochsprung, ist er fast konkurrenzlos. An guten Tagen degradiert er seine Mitstreiter zu Statisten.