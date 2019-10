Leichtathletik: Auf Dschibuti fehlt Österreich nicht mehr viel

Mittlerweile ist eine kleine, aber feine Indoor-Anlage in der Südstadt der ganze Stolz und das heimliche Zentrum des Verbandes. Prekär bleibt die Wettkampfstätten-Situation. Dass erst im Sommer der Umbau der Linzer Gugl in ein reines Fußballstadion abgesegnet wurde, entbehrt in der Heimat von Weißhaidinger, Preiner und Dadic nicht einer gewissen Ironie.

Alternativlos bleibt indes die Verbandsphilosophie der Spezialisierung. Mit einem Jahresbudget von etwa 1,7 Millionen Euro muss sich der ÖLV auf einige wenige Disziplinen konzentrieren. Darunter leiden ein wenig die Spezialisten. In den Disziplinen Kugelstoßen (Freiluft), Weit- und Hochsprung ( Halle) kommen die österreichischen Meisterinnen aus dem Lager der Mehrkämpferinnen.

Und die Entwicklung ist noch nicht zu Ende. Verena Preiner strebt ihren Leistungshöhepunkt zu Olympia 2024 an. Dschibuti darf gewarnt sein.