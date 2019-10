Als die Leichtathletik noch in aller Munde war

„Großartig, dieses Madl.“ Als Verena Preiner in Doha WM-Bronze überreicht wurde, überkam einen TV-Zuschauer, den einst so gefürchteten Trainer Gunnar Prokop, auch Wehmut. Denn auf den Tag genau sind’s am Samstag 50 Jahre, seit seine Liese im Fünfkampf Weltrekord erzielte, nachdem sie zuvor in Athen EM-Gold erobert hatte. Und ihre Schwester Maria Sykora über 400 Meter auf Platz drei gerannt war.

Dank Liese Prokop und Maria Sykora, dank Hochspringerin Ilona Gusenbauer, dank Speerwerferin Eva Janko (später Mutter von Fußball-Torjäger Marc Janko) war die Leichtathletik in aller Munde. Deshalb strömten an einem windigen Oktoberwochenende 4.000 Leute in die Südstadt – mehr als zu gleicher Zeit zu Spielen im Fußball-Oberhaus, in dem Austria und Rapid nur die Plätze acht und zehn zierten.