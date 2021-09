Leichtathletik-Ass Vojta lief zur ÖM-Bestzeit über 10.000 m

Andreas Vojta hat den Staatsmeistertitel über 10.000 m gewonnen und in Eisenstadt einen fast 40 Jahre alten Meisterschaftsrekord ausradiert. In 28:27,85 Min. verbesserte der Niederösterreicher am Samstag mit persönlichem Rekord die Bestmarke aus 1982 von Dietmar Millonig (28:34,55).

Der Frauen-Titel ging an Julia Mayer (34:16,23), die vor zwei Wochen beim Vienna City Marathon den österreichischen Rekord über 10 Kilometer auf der Straße verbessert hatte, diesmal aber unzufrieden mit der Zeit war.