Kühbauers Landsmann beschert Rapid ein hartes Programm

Der vor dem Cup-Finale noch so kurze Weg in die Gruppenphase der Europa League ist nun der längstmögliche. Mit neun Spielen: Es warten (im Erfolgsfall) drei Partien im österreichischen Europa-League-Play-off sowie sechs in der Europa-League-Qualifikation.

Um in die Gruppenphase zu kommen, die Rapid gut zehn Millionen Euro an Mehreinnahmen bringen würde, müssen die Hütteldorfer zunächst zwei Liga-Konkurrenten und danach drei internationale Teams ausschalten.

„Wir werden diese Aufgabe annehmen. Und den unglaublichen Fans möchte ich sagen: Wir werden auch wieder Titel gewinnen“, verspricht Kühbauer, auf den im Juli und August bis zu sechs englische Wochen zukommen könnten.

Bei Cupsieger Salzburg geht es nun darum, am Sonntag gegen die Austria den Meistertitel zu fixieren. Dann muss man abwarten, wer das Champions-League-Finale am 1. Juni gewinnt. Erst nach Abpfiff wird man wohl wissen, ob man erstmals in der CL-Gruppenphase steht oder doch schon im Play-off spielen muss. Egal, wie es kommt, mehr als zwei englische Wochen im August drohen nicht.