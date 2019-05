Cupfinale: Der Ligadritte profitiert von Rapid-Niederlage

Mit dem Cupsieg von Fast-Meister Salzburg steht auch der Modus für die Vergabe der Europacup-Plätze in der Bundesliga endgültig fest.

Der Ligadritte, vier Runden vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung der Wolfsberger AC, steht in der kommenden Saison fix in der Gruppenphase der Europa League.

Der Ligavierte spielt in der Europa-League-Qualifikation, steigt in der 3. Qualifikationsrunde in den Bewerb ein.

Der Fünfte der Meistergruppe bekommt es in einem Play-off mit Hin- und Rückspiel (30.Mai und 2. Juni) mit einem der beiden Topteams aus der unteren Qualifikationsgruppe zu tun.

Um das Ticket für dieses Play-off duellieren sich am 28. Mai der Erste und Zweite der Qualifikationsgruppe in einem Spiel. Rapid muss nach der 0:2-Niederlage im Cupfinale gegen Salzburg auf diesen Weg in den Europacup hoffen.