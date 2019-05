Doppelschlag bringt Rapids K.o.: Salzburg wieder Cupsieger

Als nach einem weiten Pass Strebinger zögerte, war die Entscheidung nahe, Fredrik Gulbrandsen vergab per Heber (41.). Knapp vor der Pause hoffte Mario Sonnleitner nach einem Ramalho-Rempler vergeblich auf einen Elfmeter-Pfiff.

Hin und her

In Hälfte zwei ging es hin und her. Bei einem Fallrückzieher von Dabbur rettete Strebinger (55.), bei einem Gulbrandsen-Schuss tat der Goalie das mit Mühe (62.).

Für Rapid köpfelte Mert Müldür an die Latte (61.) und Mario Sonnleitner ins Tor. Schiedsrichter Schüttengruber wertete allerdings ein Knasmüllner-Foul in der Nähe (74.). Weil der durchgebrochene Joker Patson Daka das 3:0 vergab, wurde es noch einmal spannend: Farkas sah wegen Kritik Gelb-Rot (83.). Den Grünen fehlte es in Überzahl jedoch an Präzision und Überzeugung, um noch zurückzukommen.

Damit könnte die Saison für Rapid nur noch über das Europacup-Play-off versöhnlich enden.