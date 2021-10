Krssakova bei Judo Grand Slam in Paris frühzeitig out

Die bei einem Judo-Grand-Slam erstmals als Nummer eins gesetzte Magdalena Krssakova ist in Paris bereits im ersten Kampf ausgeschieden. Die 27-jährige Wienerin musste sich am Samstag in der Klasse bis 63 Kilogramm der Deutschen Sappho Coban mit Ippon geschlagen geben.

Auch Katharina Tanzer (Klasse bis 48 kg) scheiterte gleich zum Auftakt. Am Sonntag sind weitere vier ÖJV-Athleten im Einsatz.