Sportmediziner: "Fördersystem ist veraltet und unterfinanziert"

Bei welchen Symptomen sollte auch der Profi sofort pausieren?

Für Profisportler gilt das Gleiche wie für Hobbysportler. Jedoch sind Profis in der Regel besser medizinisch betreut, sodass deren Erkrankungen engmaschiger und umfangreicher durch deren Sportmediziner untersucht werden. Dadurch kann der Stand der Erkrankung besser abgeschätzt und eine möglichst frühzeitige, aber gefahrlose Rückkehr in das Training und Wettkampfgeschehen ermöglicht werden.

Spieler busseln einander nach einem Torerfolg wieder ab, als hätte es Covid nie gegeben. Sind Topsportler gegen das Virus immun? Nein. Auch das ist bei Topsportlern nicht anders als bei Hobbysportlern. Allerdings sind wir alle mittlerweile mit dem Corona-Virus so häufig in Kontakt gekommen, zusätzlich ist der Großteil der Bevölkerung geimpft, sodass unser Immunsystem auf dieses Virus trainiert wurde und so die Folgen einer Infektion in der Regel nicht mehr so gravierend sind, wie zu Beginn der Pandemie.