Krems und West Wien im Handball-Semifinale

Cupsieger Krems und West Wien sind am Dienstag Titelverteidiger Fivers Margareten ins Semifinale der Herren-Handball-Liga gefolgt. Die Kremser gewannen auswärts gegen Ferlach mit 33:24 (17:13) und entschieden damit die "best of three"-Serie ebenso mit 2:0 für sich wie West Wien durch ein 25:21 (12:6) bei Bregenz.

Vizemeister Hard setzte sich auswärts gegen Schwaz HB Tirol mit 25:18 (13:9) durch, womit es am kommenden Samstag zu einem Entscheidungsspiel kommt. Im Semifinale treffen die Fivers auf Krems, Westwien bekommt es mit dem Sieger aus Schwaz/Hard zu tun.