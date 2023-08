Kollision mit Auto: Radsport-Toptalent stirbt mit nur 22 Jahren

De Decker, der erst in diesem Jahr zum Lotto-Team stie├č, galt als gro├čes Klassiker- und Sprint-Talent. Bei der Nachwuchs-Version von Frankfurt-Eschborn belegte er in diesem Jahr Platz vier, gewann eine Woche sp├Ąter die U23-Ausgabe von Paris-Roubaix. Am vergangenen Sonntag hatte er bei den belgischen Meisterschaften in der U23-Kategorie ebenfalls Platz vier belegt.