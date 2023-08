Tragischer Todesfall bei der Ironman-Weltmeisterschaft

Man werde die Familie und Freunde in dieser schweren Zeit unterstĂŒtzen, teilte Ironman mit. Am Samstag waren die Frauen beim Triathlon ĂŒber die Distanz von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1 Kilometer Laufen sowohl bei den Profis als auch in den Altersklassen angetreten. Gewonnen hatte Titelverteidigerin Taylor Knibb aus den USA. An diesem Sonntag starten die MĂ€nner.

Erst am vergangenen Wochenende waren bei einer Ironman-Veranstaltung in Cork in Irland zwei Teilnehmer beim Schwimmen ums Leben gekommen.